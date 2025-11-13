PlayStation может лишиться своего товарного знака в России

Российская регистрация товарного знака PlayStation может быть аннулирована, что откроет возможность другим организациям применять схожие названия и графические элементы в распространении своей продукции, сообщает Постньюс .

Срок действия регистрации бренда PlayStation в Роспатенте у Sony истекает через 3 дня. Если Sony не обновит регистрацию знака № 337328 до 16 ноября, эксклюзивные права на использование названия будут утрачены.

В итоге любое предприятие получит право подать заявку на похожее обозначение, производить продукцию под маркой PlayStation и использовать ее в рекламных кампаниях без разрешения владельца авторских прав.

По словам руководителя «Онлайн Патента» Алина Акиншина, у Sony будет 6 месяцев на восстановление регистрации после истечения срока, но при этом потребуется уплата увеличенной государственной пошлины.

