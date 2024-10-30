Платформа «Открытый контроль» запустила сервисы для бизнеса и органов надзора

С октября текущего года пользователи цифровой платформы «Открытый контроль» правительства Москвы могут в удобной электронной форме отказаться от проведения обязательного профилактического визита и подать возражение на вынесенное предостережение, сообщает пресс-служба Главконтроля.

Благодаря цифровой платформе «Открытый контроль» пользователь в удобном дистанционном формате с помощью электронной подписи может заявить отказ от обязательного профилактического визита инспектора. Система зафиксирует дату и время отказа и автоматически передаст сведения в контрольный (надзорный) орган.

Еще одна функция заключается в том, что для заявления возражения в личном кабинете цифровой платформы «Открытый контроль» следует заполнить онлайн-форму. Система сообщит об изменениях в статусе возражения, а также передаст ответ от контрольного органа.

«Мы продолжаем работу, связанную с предоставлением московским предпринимателям функционала для взаимодействия с органами контроля в удобном цифровом формате. Наша цель — упростить общение контролируемых лиц с органами власти, доказать, что такое взаимодействие может быть эффективным и не займет много времени. И главное, что оно комфортно для бизнеса, поскольку задача органа — предотвратить нарушение. Если же санкция все-таки последовала, а контролируемое лицо не согласно с вынесенным решением, мы предлагаем простой досудебный формат обжалования без визита в орган контроля», — поделилась замначальника Главконтроля Елена Клименко.

Сегодня на платформе «Открытый контроль» есть возможность пройти все мероприятия, предусмотренные 248-ФЗ для профилактики нарушений, в частности, консультирование, самообследование, профилактический визит. В дополнение к запущенным новым сервисам через систему можно ходатайствовать об отсрочке исполнения, уже вынесенного контрольным (надзорным) органом решения, подать жалобу на нарушение моратория на проверки, а также на решение органа контроля.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, платформа «Открытый контроль»создает комфортную среду для прозрачного взаимодействия бизнеса и контрольных органов.

Воспользоваться сервисами платформы могут работающие в Москве предприниматели, имеющие подтвержденную учетную запись юридического лица, индивидуального предпринимателя или самозанятого на mos.ru.