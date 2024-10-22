Платежи в криптовалюте не станут панацеей, если РФ внесут в «черный список» FATF

Цифровые активы не станут панацеей для РФ, если Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) примет решение о внесении России в «черный список», заявил РИАМО специалист по цифровым активам и блокчейн-решениям Глеб Гарусов.

По его словам, при принятии такого решения все основные платформы и AML-сервисы будут помечать цифровые активы, прошедшие через российские компании и кошельки на российских IP, как ненадежные, а значит — ведущие к возможной блокировке всех связанных счетов.

«Это не значит, что платежи станут полностью невозможными, но существенно сократится область их применения, а также будет затруднена работа с этими активами для физических и юридических лиц. Даже P2P-операции с российскими контрагентами могут восприниматься негативно», — комментирует эксперт.

22 октября FATF может принять решение о включении России в свой «черный список».