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Пять подмосковных производителей представляют продукцию на «ПИР Экспо»

Пять производителей из Московской области участвуют в 29-й международной выставке индустрии гостеприимства «ПИР Экспо». Она проходит 26–29 октября 2026 года в МВЦ «Крокус Экспо», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Подмосковные предприятия представляют продукцию на коллективном стенде при поддержке центра «Мой бизнес». Агентство инвестиционного развития Московской области содействует организации их участия в выставке.

Среди участников — индивидуальный предприниматель Ирина Лямина, которая производит и продает пектины, смеси для декора, желирующие агенты и загустители, а также четыре компании.

ООО «Агава» представляет домашний и специализированный текстиль, ООО «Первая зеленая компания» — продукты и аксессуары для здорового образа жизни. ООО «Мебель Импэкс Опт» занимается производством, импортом и дистрибуцией современной мебели. ООО «Компания Натюрлих» выпускает мясные деликатесы, полуфабрикаты, консервы и другую продукцию.

«ПИР Экспо» объединяет российских и зарубежных производителей и поставщиков, представителей ресторанного, гостиничного и кофейного бизнеса, а также пищевых производств. Деловая программа включает более 400 мероприятий с участием представителей отрасли.

Выставка продлится до 29 октября 2026 года. Регистрация посетителей открыта на ее сайте.

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» отдельное внимание уделяют устранению монополий, созданию благоприятного инвестиционного климата и молодежному предпринимательству. Поддержку может получить бизнес любого масштаба: от инициатив студентов и мам в декрете до крупных промышленных компаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.