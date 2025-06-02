Пять новых резидентов пополнили ОЭЗ Подмосковья в 2025 году

Зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что пять компаний получили статус резидента особой экономической зоны в Московской области с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Численность подмосковных ОЭЗ продолжает увеличиваться. Так, с начала текущего года по два новых резидента появились в ОЭЗ «Дубна» и ОЭЗ «Исток». Еще одна компания стала резидентом ОЭЗ «Ступино Квадрат». Кроме того, один из действующих резидентов ОЭЗ «Дубна» заявил инвестпроект по расширению мощностей производства. Суммарный объем заявленных инвестиций в эти проекты составляет 2,9 млрд рублей», — рассказала зампред Екатерина Зиновьева.

Она также отметила, что реализация заявленных инвестиционных проектов позволит создать более 530 новых рабочих мест на территории Подмосковья.

Общее количество резидентов особых экономических зон Московской области выросло до 219 компаний. Крупнейшей площадкой не только в регионе, но и в стране остается ОЭЗ «Дубна», где на текущий момент числится 162 резидента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что молодые специалисты приезжают работать в особую экономическую зону «Дубна» и реализуются там.

«Я бы хотел еще подчеркнуть самореализацию молодых талантливых людей, которые приезжают работать в экономические зоны — и в Дубну, и в каждый, любой город. Эти специалисты обеспечивают себя интересной компетенцией, работой, могут себя реализовать и получать за это достойное вознаграждение», — сказал Воробьев.