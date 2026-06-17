Пивоваренный завод в Клину поддержал марафон «КлинЗАбег»

Сотрудники подмосковного производителя напитков приняли участие в легкоатлетическом марафоне «КлинЗАбег» и выступили его партнером. Более 500 человек из 25 городов России вышли на дистанции 7, 14 и 21,1 км, а участникам подготовили стартовые пакеты с безалкогольными напитками, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подмосковный производитель напитков стал партнером марафона «КлинЗАбег», который организовала администрация городского округа. В забеге приняли участие свыше 500 человек из 25 городов России — от любителей до профессиональных спортсменов. Сотрудники предприятия также вышли на дистанции 7, 14 и 21,1 км. Компания обеспечила участников стартовыми пакетами с безалкогольной продукцией.

«Поддержка спортивных мероприятий со стороны предприятий агропромышленного комплекса — пример социально ответственного бизнеса. Такие инициативы объединяют людей и помогают укреплять командный дух. Важно, что наши производители не остаются в стороне: они не только участвуют в подобных событиях, но и поддерживают их организационно», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

В компании подчеркнули, что сотрудники регулярно участвуют в спортивных инициативах, включая Всероссийские забеги. На производственных площадках формируются корпоративные команды по различным видам спорта, проходят семейные спортивные праздники, организуется участие в региональных соревнованиях и корпоративных первенствах.

«Мы мотивируем сотрудников поддерживать здоровый образ жизни, сделать спорт и активный отдых нормой семейного досуга. Недавно коллектив стал участником Всероссийского полумарафона «Забег.РФ». На старт по всей стране вышли более 90 сотрудников компании, включая команду Клинского завода. Кто-то вышел на свой первый старт, а кто-то обновил личный рекорд. Это добавило позитива, азарта и воли к победе, прежде всего над собой», — рассказал исполнительный директор Клинского завода «Напитки Вместе» Дмитрий Потапов.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области добавили, что предприятие поддерживает цели государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и нацпроекта «Спорт России», направленные на увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической активностью. Компания также развивает партнерства с футбольными клубами и лигой ФНЛ, хоккейной командой, Российской федерацией серфинга и Всероссийской федерацией легкой атлетики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.