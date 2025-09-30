Пищальников призвал пенсионные фонды зарабатывать самостоятельно

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников заявил, что пенсионные фонды должны обеспечивать доход самостоятельно, а не только за счет взносов граждан. Он отметил необходимость справедливого размера пенсий и прокомментировал изменения в налоговой системе, сообщает Общественная Служба Новостей .

С 1 октября 2025 года в России планируется индексация пенсий для военных пенсионеров и бывших сотрудников силовых ведомств. В ряде регионов также предусмотрены разовые выплаты ко Дню пожилого человека.

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников в эфире Общественной службы новостей рассказал, каким, по его мнению, должен быть справедливый размер пенсии. Он подчеркнул, что пенсионные фонды должны зарабатывать самостоятельно, а не только за счет взносов граждан.

«Правительство увеличило подоходный налог, и теперь те, кто получают более 1 млн 200 тыс. рублей, платят 22%. Если сказать людям, чтобы они сами платили налог и отчисления, ничего не произойдет, никто ничего платить не будет. Международная практика говорит о том, что пенсионные фонды могут и должны зарабатывать сами. Есть текущие расходы пенсионного фонда, а должна быть и накопительная часть, но на сегодняшний день мы понимаем, что вся накопительная часть уходит на закрытие текущих расходов. Мы — самая богатая страна в мире, и у нас люди не могут получать 25 тыс. рублей», — пояснил Пищальников.

С 2025 года в России вводится прогрессивная шкала НДФЛ: доходы до 2,4 млн рублей в год облагаются по ставке 13%, до 5 млн — 15%, до 20 млн — 18%, до 50 млн — 20%. Самая высокая ставка, 22%, применяется к доходам свыше 50 млн рублей в год.

