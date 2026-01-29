Петербуржцы от 45 до 64 лет стали на 73% чаще искать работу

По данным, полученным от «Авито Работы», в 2025 году в Санкт-Петербурге наблюдался значительный рост интереса к трудоустройству среди людей в возрасте 45-64 лет — количество кандидатов увеличилось на 73%. Их зарплатные ожидания составляют в среднем 86 тысяч рублей ежемесячно. Помимо этой возрастной группы, на рынке труда активно проявляют себя соискатели 35-44 лет и подростки 14-17 лет, для которых установлен лимит рабочего времени до семи часов, сообщает «Бриф24» .

Аналитики провели расчеты средних зарплатных ожиданий петербургских кандидатов. В течение 2025 года наиболее активными были соискатели в возрасте от 45 до 64 лет. Число размещенных ими резюме увеличилось на 73%, а свою работу они оценивают в среднем в 86 175 рублей в месяц.

Соискатели в возрастной категории 35-44 лет демонстрируют схожую динамику роста. За прошедший год их стремление найти работу выросло на 72%, а желаемый месячный доход составляет 86 884 рубля. В первую тройку по активности вошли и подростки, чье присутствие на рынке труда увеличилось на 62%, а их ожидания по заработной плате достигли 34 966 рублей в месяц. Учитывая возраст, такие работники могут трудиться от четырех до семи часов в день и зачастую не имеют достаточного опыта и квалификации, что отражается на размере предлагаемой им оплаты труда.

Директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков подчеркнул, что основная часть рынка труда приходится на кандидатов в возрасте 18-24 лет, это 30% всех резюме. Он отметил, что эти соискатели часто заинтересованы в совмещении работы и учебы с последующим трудоустройством по специальности. Он также связал большое количество публикаций с желанием молодежи пробовать себя в различных областях и их склонностью к частой смене работы.

