Петербург показал на ПМЭФ-2026 ключевые инвестпроекты

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Петербург представил на ПМЭФ-2026 проекты «Санкт-Петербург Марина», «Кресты» и мост Широтной магистрали. О них рассказал глава городского Комитета по инвестициям Иван Складчиков, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Складчиков сообщил, что город сохранил инвестиционные приоритеты: морские и беспилотные технологии, культуру и инфраструктуру. На форуме Петербург заключил 74 соглашения на 731,72 млрд рублей.

Инвестор начнет строить кластер «Санкт-Петербург Марина» в 2026 году и введет его к 2030-му. Первая очередь включает яхт-клуб, тренировочный центр водных видов спорта, гостиницы и инфраструктуру для соревнований.

В «Крестах» инвестор создаст отели, гастрономическое, культурное и деловое пространства. Реставрация и приспособление комплекса оценены более чем в 15 млрд рублей, срок реализации — 2030 год.

Концессионер построит для Широтной магистрали скоростного движения разводной мост через Неву длиной 777,3 метра. Концессионер подписал договор генподряда и получил разрешение на строительство.

Город прорабатывает новые трамвайные маршруты на юге, включая продление «Славянки» к будущему кампусу Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкине. Участок Купчино — Шушары уже перевез более 1,5 млн пассажиров.

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