Песков рассказал про борьбу с «чехардой» из-за пошлин Трампа

Российские экономические ведомства изучают последствия объявления главой США Дональдом Трампом об импортных пошлинах для других стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские власти оценивают, как возникшая «чехарда в международной экономике» может повлиять на экономическую ситуацию внутри страны, сообщает ТАСС .

Песков отметил, что экономические власти «очень внимательно» отслеживают то, какое влияние новые тарифы Трампа могут оказать на российские интересы. Руководство страны, по его словам, делает все ради минимизации негативных последствий для России.

«Наши экономические очень внимательно это отслеживают, анализируют, чтобы по необходимости делать так, чтобы минимизировать последствия этого экономического шторма для нас», — сказал Песков.

Ранее Дональд Трамп объявил о введении новых импортных пошлин на товары из стран-торговых партнеров США, что «встряхнуло» мировую экономику и обрушило рынки. Позже Трамп объявил о 90-дневной отсрочке по введению тарифов для всех стран, кроме Китая, сообщали американские СМИ. В отношении КНР Трамп повысил пошлины сразу до 145%.

США не вводили импортных пошлин против России. Песков объяснял это тем, что Москва и Вашингтон почти не торгуют друг с другом.