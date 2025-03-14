Первый зампред ВТБ Пьянов дал совет, куда вложить 1 млн рублей

Пьянов: 1 млн рублей с горизонтом на год лучше всего положить на вклад

Как считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, 1 млн рублей на сегодняшний день с горизонтом на один год лучше всего положить на вклад, он обеспечит наибольшую доходность, сообщает РБК .

«Если вы хотите безрисковый инструмент на горизонте года, то банковский депозит. У нас очень хорошие ставки», — сказал Пьянов.

Для тех, кто готов к чуть более рискованным инвестициям, первый зампред ВТБ назвал интересным инструментом облигации федерального займа (ОФЗ). Их можно выбирать любой дюрации, к тому же это высоколиквидный актив. Для личного анализа и горизонта инвестирования он посоветовал остановить выбор на гособлигациях той дюрации, у которой погашение не будет пересекаться с навесом размещения от министерства финансов.

Ранее Пьянов высказал мнение, что ЦБ сохранит ключевую ставку в 21% на весь 2025 год. Поэтому ставки по депозитам останутся на высоком уровне.

Кроме того, в конце прошлого года российский Минфин назвал гособлигации «хорошей инвестиционной идеей».