Первые итоги реформы национального режима обсудили в ходе форума «ГОСЗАКАЗ»

В рамках второго дня XX Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ» состоялась панельная дискуссия «Национальный режим: обновленные правила, первый опыт». В мероприятии приняли участие представители госорганов, предприниматели, эксперты и обсудили ключевые изменения в сфере закупок, связанные с реализацией постановления правительства РФ № 1875, и выявили основные проблемы, возникающие в процессе перехода к обновленной модели импортозамещения.

Комментарий вице-президента ТПП России

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова акцентировала внимание на необходимости системного подхода к преобразованию закупочной деятельности. Она отметила, что с введением национального режима особенно актуальным стал вопрос отраслевого разделения. По ее мнению, требуется разработать и закрепить правила, которые будут работать стабильно для всех участников торгов, и предоставить достаточно времени для адаптации к новым условиям.

Дыбова также обратила внимание на проблему отстраненности большинства предприятий от участия в госзакупках, указав, что около 90% заказчиков предпочитают избегать сотрудничества с государством.

Кроме того, она подчеркнула необходимость совершенствования механизма реестров российской продукции, поскольку нередки случаи, когда компании, получив одобрение на одну товарную позицию, используют это для поставки нерелевантной или импортной продукции.

На что направлены изменения

По данным анализа Академии контрактных отношений, ужесточение требований к подтверждению происхождения товара направлено на предотвращение подобных злоупотреблений.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Лавров заявил, что нормативная база функционирует без сбоев, и вносить изменения в постановление правительства РФ № 1875 в настоящее время не требуется.

Трудности для заказчиков

Участники дискуссии отметили практические трудности, с которыми сталкиваются заказчики при описании объектов закупки, выборе подходящих позиций из реестров и необходимости предварительного получения дорогостоящих сертификатов. Особенно остро эта проблема стоит перед малым бизнесом. Например, гендиректор ООО «Ивановская текстильная компания» Юрий Шилов сообщил, что стоимость оформления одного сертификата может достигать 500 тыс. рублей, что является серьезным препятствием для участия в торгах.

Крупные корпоративные заказчики, такие как ПАО «Ростелеком», продолжают использовать закупки с отложенным требованием включения в реестр, чтобы предоставить отечественным производителям время на подготовку. Представители компаний подчеркнули важность проявления большей гибкости и инициативы со стороны заказчиков.

Что еще удалось обсудить

В ходе мероприятия также были представлены новые технические возможности системы ЕИС «Закупки» 15.0. Представитель Федерального казначейства рассказал о механизме автоматического формирования отчетов по закупкам российской продукции и новой функции обоснования невозможности соблюдения ограничений по национальному режиму в исключительных случаях.

Итоги

Подводя итог дискуссии, участники отметили, что переход к единому национальному режиму является важным шагом на пути к технологическому суверенитету и устойчивому развитию российской промышленности, требующим не только нормативного регулирования, но и готовности всех участников закупок адаптироваться к новым условиям.