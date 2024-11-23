Первую московскую школу по концессии оснастили уникальным оборудованием

Столичная школа на 825 детей стала частью инфраструктуры инновационного центра «Сколково», сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Известно, что лабораторный комплекс «СКОЛКИ» занимает более 1 тыс. кв. м. Также на прилегающей территории для проведения практических занятий находится школьный огород.

«В соответствии с постановлением Сергея Собянина приоритетные сферы для концессионных соглашений — образование, здравоохранение, культура, спорт, ЖКХ и другие важные для города направления. Так, в 2021 году столица заключила с инвестором концессию сроком на 25 лет, на основе которой построили школу для 825 учеников. Учебное заведение оснастили современным оборудованием отечественного производства, которое позволяет изучать цифровые и биотехнологии, искусственный интеллект, исследовать космос и разрабатывать современных роботов», — рассказал Ликсутов.

Физическая лаборатория оснащена стереоскопическим микроскопом, цифровыми мультиметрами и осциллографами. В химической лаборатории установлены отечественные спектрометры, газоанализаторы, генератор чистого азота и другое высокотехнологичное оборудование. Для изучения биотехнологий школьники могут пользоваться современными микроскопами, ПЦР-боксами, элетрофорезными камерами. Также в биологической лаборатории установлены камера для роста растений, аквариум и террариум.

«Особое внимание в школе будет уделяться развитию у детей компетенций в области цифрового производства. На занятиях по робототехнике и информатике учащиеся будут работать с 3Д-оборудованием московского производства, разрабатывать нужные детали с помощью лазерных, точильных, сверлильных, токарных и высокоточных микрофрезерных станков. Для проведения практических занятий по робототехнике в школе организован специальный ИТ-полигон», — прокомментировал министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Арт-студия «СКОЛКИ» оснащена швейными и вышивальными машинами, также там установлен гончарный круг и печь для обжига керамики.

Особенностью здания площадью 17,3 тыс. кв. м стали несколько общественных пространств: центральный атриум с амфитеатром на 450 мест, многофункциональный зал-трансформер и два спортзала.

«Благодаря многолетнему успешному опыту работы в сфере образования нам удалось создать школу принципиально нового уровня. В основе модели обучения — решение реальных задач от лидеров индустрий, которые помогут школьникам подготовиться к профессиональным вызовам. Мы определили четыре динамично развивающиеся во всем мире направления — ИТ и искусственный интеллект, биотехнологии, креативные индустрии и космическая индустрия, как метапредметная область», — заключил инвестор и идеолог школы «СКОЛКА» Андрей Комаров.

Ранее об открытии школы «СКОЛКА» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.