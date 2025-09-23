Перспективы торгово-экономического сотрудничества Москвы и Китая обсудили в Шанхае

23 сентября в Национальном выставочном и конференц-центре (NECC, г. Шанхай) состоялся бизнес-диалог «Москва–Шанхай». Центральной темой для обсуждения стали перспективы промышленной и инвестиционной кооперации между столицей и Китайской Народной Республикой, сказала заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Ольга Виданова.

В мероприятии приняла участие делегация от Управления науки, технологий, промышленности и информатизации Пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС, представители частного сектора города Шанхая и провинции Шаньдун, а также столичные экспортно ориентированные компании.

«Китай — стратегический партнер Москвы, кооперация с которым интересна городу на всех уровнях: от развития торгово-экономических отношений до локализации китайских производственных предприятий на территории столицы. По итогам первого полугодия 2025 года Москва заняла первое место в общероссийском товарообороте с КНР, а рост несырьевого неэнергетического экспорта столицы в страну превысил 50%. Москва не только поддерживает промышленные предприятия столицы при выходе на рынок Китая, но и предоставляет иностранным инвесторам гарантии и меры финансовой и другой поддержки при локализации производств на территории города», — отметила в ходе своего выступления Ольга Виданова.

Среди инструментов поддержки города, которые позволяют привлекать иностранные инвестиции — предоставление земельных участков с готовой инженерной инфраструктурой, налоговые преференции и механизмы гарантированного спроса, в числе которых — офсетные контракты. Одной из флагманских мер поддержки высокотехнологичных предприятий — локализация производств в ОЭЗ «Технополис Москва».

«Москва зарекомендовала себя как надежный партнер, обладающий мощной промышленной и научной базой, современной инфраструктурой и высоким уровнем квалификации специалистов. Для китайских предприятий открываются широкие перспективы в области кооперации и локализации. Мы уверены, что совместные проекты в сфере высоких технологий будут способствовать углублению взаимного доверия и дальнейшему росту товарооборота между нашими странами», — сказал начальник управления науки, технологий, промышленности и информатизации Пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай–ШОС Чжоу Чжаохэ.

В рамках бизнес-диалога московские компании представили решения в высокотехнологичных отраслях промышленности. Со стороны Китая участие приняли такие компании, как ДиДжин Диджитал Текнолоджи — разработчик цифровых двойников и 3D-технологий для метавселенных, Фэнлин Груп — биомедицинский кластер, шанхайская группа компаний Линкер — поставщик решений для энергетики и химической отрасли, ГанГанГуд — цифровая платформа, автоматизирующая цепочки поставок промышленных предприятий, а также ряд компаний из Шанхая и Циндао, работающих в сферах биотехнологий, энергетики и авиационных систем. Все представители делегации выразили готовность к сотрудничеству с московскими предприятиями.

Участие столичных предприятий в одной из крупнейших выставок Азии организовал Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром», подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики города Москвы.