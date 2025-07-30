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Сервис «Туту.ру» провел исследование и выяснил, какие города России у жителей с чем ассоциируются: 93% участников назвали Челябинск «столицей металлургического туризма», сообщает Life.ru .

«Результаты исследования подтверждают: у многих регионов уже есть неформальные „столичные“ ассоциации — они возникают вокруг ярких черт, которыми гордятся местные жители», — сказала руководитель PR-проектов в сервисе путешествий Наталия Туйгунова.

Астрахань в представлении респондентов связана с рыбой: об этом сказали 84% участников, а Башкирию 84% назвали медовой столицей, Новосибирск считается научным центром.

Информация поможет формировать бренды отдельных регионов и развивать туризм. Некоторые города вызвали дискуссии: 50% опрошенных назвали Тюмень столицей термальных источников, 40% — праздника Масленицы и еще 10% — шоколада.