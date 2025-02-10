Перекредитованность россиян снижает уровень одобрения заявок на займы

На начало текущего года общая задолженность граждан РФ по потребкредитам составила примерно 24,5 трлн рублей. В таких условиях получить кредит могут только те, кто не имеет значительных долгов и способен подтвердить свою платежеспособность, заявил РИАМО частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров.

Действительно, одобрение кредитных заявок сейчас крайне низкое, что связано с высокой перекредитованностью граждан, которая в текущий момент достигла исторического максимума, в том числе из-за роста задолженности по потребительским кредитам, отмечает он.

На 1 января 2025 года общий долг россиян по потребительским кредитам составил около 24,5 трлн рублей. В таких условиях получить кредит могут только те, кто не имеет значительных долгов и способен подтвердить свою платежеспособность, подчеркивает Сидоров.

По данным «Скоринг Бюро», по итогам 2024 года число просрочек выросло уже на 37% по сравнению с 2023 годом (на конец сентября 2024 года зафиксирована задолженность в размере 136 млрд рублей).

«Рост просрочек 90 дней+ означает, что скорее всего будет исполнительное производство о взыскании. А значит, что число этих производств также растет каждый день», — констатирует Сидоров.