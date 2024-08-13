Перегудов: средняя зарплата в сфере ОПК достигла 89,7 тысячи рублей
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В сфере ОПК очень высокий рост производительности труда. Средняя зарплата достигла 89,7 тысячи рублей, заявил директор департамента ОПК Минпромторга России Андрей Перегудов.
По его словам, это свидетельствует о том, что предложение со стороны государственных компаний, в итоге, повышает эффективность производства.
«Рост производительности труда все-таки отстает роста от заработной платы. Хотя зарплаты сотрудников ОПК по стране превышают средние показатели. Особенно это касается отрасли машиностроения. На некоторых предприятиях заработная плата превышает среднюю восьмикратно», — рассказал Перегудов.
Он подчеркнул, что сегодня страна столкнулась с серьезными вызовами, связанными с санкционным давлением, с ведением СВО, что требует новых ограничений импорта, а накладывает новые обязательства по обеспечению производства.
«Но у нас быстро растет заработная плата, наблюдается определенное снижение вакансий и более медленное снижение текучки кадров», — заключил Перегудов.