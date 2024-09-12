Перед бизнес-сезоном активность найма в РФ выросла на 17%

В начале нового бизнес-сезона эксперты изучили динамику числа вакансий по городам страны. В целом по РФ за 3 месяца спрос работодателей на сотрудников увеличился на 17%, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито Работы».

Самый большой прирост количества вакансий выявили в Кургане — 38%. Потом идет Красноярск, рост составил 36%. На третьем месте топа Ставрополь и Томск, в этих городах прирост был по 32%.

Кроме того, на четвертом месте в топ-5 расположились Тюмень и Сочи — рост спроса на 31%. Замыкают рейтинг Омск и Иркутск (по 30%). Москва в топ-10 не вошла.

Ранее эксперты выявили наибольший прирост средних предложений по зарплатам для соискателей. Так, в Ставрополе и Краснодаре показатель вырос на 16%, в Сочи — на 14%, в Самаре — на 13% и Воронеже — на 12%.