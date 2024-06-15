Перечислены виды транспорта, которые выпускаются в «Технополисе Москва»

В столичный кластер электромобилестроения входит более 30 компаний ОЭЗ «Технополис Москва», 20 из них — со статусом резидента. За время деятельности в ОЭЗ столицы они вложили в свои разработки и производство 13,8 млрд рублей и создали свыше 3,8 тыс. рабочих мест, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Отмечается, что выпуск продукции активно наращивают производители автоэлектроники, электромобилей, новых материалов и аддитивных технологий.

«По итогам первого квартала 2024 года резиденты ОЭЗ столицы, которые входят в кластер электромобилестроения, инвестировали в свои проекты и производство 1,7 млрд рублей. Это почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го. Так, в марте этого года резидент площадки „Микрон“ открыл две крупные производственные линии. Одна из них связана со сборкой микросхем в пластиковых корпусах и будет выпускать более 40 видов различных изделий, в том числе для автомобильной электроники», — уточнил Ликсутов.

В частности, речь идет о микросхемах управления питаниемы. Мощность данной линии составляет 18 млн изделий каждый год.

Так, в прошлом году на площадке «Печатники» открыли производство электрогрузомобилей на базе шасси «УАЗ Профи». Площадь промышленного комплекса компании «ЭМ Рус», который включает в себя цех металлообработки, крупноузловой сборки, электротехнический цех, достигает 3 тыс. кв. метров. В третьем квартале текущего года завод планирует запустить экспериментальное производство привода электротранспорта, а до конца лета — увеличить число отгруженных электрогрузомобилей до 100.

«По техническим параметрам привод, производимый резидентом ОЭЗ столицы, разработан под российские комплектующие и сырье. Это собственная разработка R&D центра компании», — прокомментировал министр Правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Компания-резидент «Микробор» производит металлорежущий инструмент для предприятий автопрома из таких современных материалов, как кубический нитрид бора, поликристаллический алмаз. «Нанотехнологический центр композитов», выпускающий изделия из углепластика, разработал композитный кузов модульного исполнения для городского автобуса.

Также компания «Приводная техника» поставила электропривод для гоночного автомобиля, который второй год подряд устанавливает национальный рекорд скорости. Результаты были зафиксированы в рамках фестиваля автоспорта «Дни скорости на льду Байкала».

Помимо резидентов кластера различные виды транспорта выпускают и другие высокотехнологичные предприятия. Например, одним из импортозамещающих проектов в этом направлении является производство канатно-транспортных систем резидента «РУСЛЕТ».

«Компания применяет новейшие технологии, собственное программное обеспечение, отечественные материалы и комплектующие. Только в 2023 году производитель отгрузил около 400 тонн продукции, что в 8 раз больше, чем в 2022 году, и почти в 5 раз увеличил выручку. Такая динамика обусловлена растущим спросом российских горнолыжных курортов на отечественную продукцию», — заключил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.