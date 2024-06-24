Перечислены топ-10 отраслей на рынке труда с самым большим ростом зарплат

Нехватка персонала на рынке труда привела к тому, что во многих отраслях соискатели стали более требовательными, и работодатели идут на уступки. Помимо того, что компании повышают зарплаты, сотрудникам предлагают разные бонусы: от медицины и ЗОЖ до индивидуальных форм поощрения, сообщил РИАМО основатель консалтинговой компании «АРС страхование» Арсен Саркисов.

По данным портала «Работа.ру», большинство компаний привлекают людей с помощью увеличения оплаты труда. 82% компаний назвали регулярный пересмотр зарплаты самым эффективным способом мотивировать сотрудников.

Второй по популярности способ мотивации — полис добровольного медицинского страхования (его указали 48% опрошенных). Также бизнес использует такие методы, как прозрачная система планирования карьерного роста (42%) и активная корпоративная жизнь (36%).

Сегодня кадровые службы пробуют разные способы поощрения в поиске наиболее эффективных. Это оплата обучения и транспортных расходов, питание в офисе (от кофе, печенья или фруктов до завтраков и горячих обедов), а также подарки за достижения и льготные кредиты.

10 отраслей с наибольшим ростом зарплат

«Работа.ру» подсчитала, что в I квартале 2024 года чуть менее половины (47%) компаний повысили зарплаты сотрудникам. Раскладка средних зарплат по отраслям, которую дает Росстат, показывает, что наибольший рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года наблюдается во многих отраслях.

Это финансы и страхование (27,1%), добыча полезных ископаемых (26,3%), услуги (24%), обрабатывающие производства (23%), строительство (21,3%), IT (20,1%), сельское хозяйство (19,2%), культура, спорт и развлечения (19%), наука (18,2%), коммунальное хозяйство (18%), торговля (17,6%), гостиницы и общепит (17,1%), недвижимость (16,5%), теплоэнергетика (16,9%), транспорт и логистика (15,5%).

10 отраслей, предлагающих бонусы к зарплате

Сервис hh.ru отмечает, что количество вакансий с дополнительными бонусами в 2023 году выросло на 58% по сравнению с предыдущим годом. При этом около половины (48%) компаний из тех, что предлагают любые преимущества кроме зарплаты, оплачивают своим сотрудникам ДМС и другие возможности для ЗОЖ.

Это розничная торговля (21%), IT (15%), финансы (11%), транспорт и логистика (6%), строительство и недвижимость (5%), услуги для бизнеса (5%), производство товаров народного потребления (4%), нефтегазовые компании (3%), телекоммуникации (3%), медицина и фармацевтика (3%), производители продуктов питания (3%), поставщики услуг для населения (3%).

Мнения специалистов по кадрам

Ситуация в каждой компании уникальна: чтобы успешно привлекать и удерживать людей на рабочих местах, кадровикам приходится применять креатив. По данным опроса клиентов компании «АРС страхование», наиболее требовательны кандидаты на те специальности, которых не хватает на рынке. В производственной сфере это рабочие и технические специалисты, а также опытные менеджеры по продажам, в IT — программисты, менеджеры проектов, тестировщики, гейм-дизайнеры.

Директор по персоналу в компании-разработчике игр «Плэйфлок» Анна Фролова рассказала, что в сфере Gamedev соискатели с высокими ожиданиями, так как уже в течение нескольких лет работодатели завлекают кандидатов различными «плюшками». Компаниям приходится создавать самые комфортные условия для сотрудников: например, в офисе «Плэйфлок» есть зона отдыха, теннисный стол, можно поработать за ноутбуком лежа, завтраки накрываются с 10 до 11 утра, зерновой кофе доступен в течение всего дня. Тем не менее мало кто готов выходить в офис, все хотят работать удаленно, признается эксперт.

Она также отметила, что ДМС прочно вошло в перечень необходимых условий работы: «уже удивишь, если его нет». Еще одно популярное требование кандидатов — нетоксичная психологическая среда в компании.

«Сейчас на работу приходят сотрудники от 18 до 25 лет. Они за баланс работы и жизни дома, за возможность выбора часов, они легко выгорают. Попил смузи и выгорел — такая у нас есть шутка про них», — поделилась Фролова.

Руководитель HR-отдела компании-разработчика ПО «КСК-Технологии» Георгий Березкин подтвердил, что наличие ДМС со стоматологией и гибкий, удаленный или гибридный график стали стандартом в сфере IT. Для других отраслей это пока скорее преимущество для соискателя. При этом эффективность при удаленной работе не страдает, если в компании выстроены доверительные отношения между сотрудниками и руководством, а главная цель — не процесс, а результат.

Директор по кадровой политике и организационному развитию ООО «ССТ» Елена Евдокимова отметила, что опытные менеджеры по продажам востребованы на рынке труда во всех отраслях. Это и дистрибуция, и проектные продажи. Данные специалисты работают не только за фиксированный оклад, но и за премию, выполняя KPI. Также на рынке труда сейчас главенствуют специалисты IT-индустрии: техподдержка, аналитика, информационная безопасность. Она отметила востребованность менеджеров ВЭД со знанием иностранных языков и дефицит рабочих на рынке.

«Сложно стало нанимать технических специалистов (разработчиков, технологов, проектировщиков). Поскольку готовых специалистов мало, компания работает с вузами страны, готовя специалистов под свои профессиональные потребности, начиная с третьего курса», — поделилась эксперт.

По словам руководителя по работе с персоналом и контролю качества компании в сфере загородной недвижимости «Удача» Оксаны Кормишиной, чтобы завлечь эффективных продажников, компания предлагает множество преимуществ: корпоративный фитнес, вплоть до компенсации затрат на участие в забегах, добровольное медицинское страхование и скидки для сотрудников на покупку земельного участка.

Несмотря на ощутимый рост зарплат за последний год, опыт кадровых служб говорит о том, что адекватная оплата труда сегодня не дает гарантий работодателю в найме опытных сотрудников. Сбалансированный соцпакет, отвечающий запросам кандидатов, дает преимущество в поиске и удержании работников.