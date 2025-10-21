Перечислены продукты, которые подешевеют в России осенью и после Нового года

Экс-чиновник Холод: мясо и яйца в России подешевеют к зиме

Некоторые продукты подешевеют в России к Новому году. Причины сезонные — урожай начнут массово собирать, а еще закончатся пиковые закупочные периоды, рассказал АБН24 бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.

Стоимость цитрусовых обычно снижается в конце зимы. Причина в том, что предложение растет, благодаря закупке продуктов у государств, расположенных на юге.

Также к концу осени уменьшится стоимость моркови, капусты и свеклы. Овощи считаются сезонными товарами. Сбор урожая заканчивается в конце зимы. Благодаря этому, цена падает.

После Нового года снижается спрос на покупку мяса и яиц. Следовательно, из-за этого уменьшаются и цены на них.

Ожидается падение стоимости на ряд сортов фруктов, среди которых яблоки и товары, хранящиеся долго. К новогодним праздникам стоимость подарочных наборов растет из-за спроса. Однако к их концу цены уменьшают, чтобы успеть реализовать остатки.

