Пенсионный фонд Mercedes-Benz избавился от акций Nissan на сумму более $324 млн

Пенсионный фонд немецкого автопроизводителя Mercedes-Benz продал свою долю в японской компании Nissan. Сделка составила около 324,65 млн долларов и стала частью стратегии по оптимизации инвестиционного портфеля, об этом пишет «Царьград» со ссылкой на Reuters.

С начала 2025 года ценные бумаги Nissan потеряли почти треть своей стоимости, упав на 29%. Проданный пакет составлял 3,8% акций японского автопроизводителя.

По данным источников, руководство Nissan планирует провести серьезные структурные изменения в компании. Директор Айван Эспиноза сообщил о предстоящих сокращениях персонала и закрытии некоторых производственных площадок.

Из-за нестабильной экономической ситуации руководство Nissan приняло решение не публиковать прогнозы по операционной и чистой прибыли на этот финансовый год, объяснив это трудностями в прогнозировании рыночных условий.