Пенсия за границей: сенатор рассказала, как сохранить выплаты при переезде
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Сенатор Ольга Епифанова заявила, что российские пенсионеры имеют право продолжать получать выплаты даже при смене смена жительства и переезде в другую страну, сообщает Газета.ru.
«Чтобы не потерять пенсию при переезде в другую страну, за месяц до переезда сообщите в Социальный фонд РФ о вашем желании уехать на постоянное место жительства за границу», — порекомендовала эксперт.
По ее словам, также необходимо подать заявление в любое отделение Социального фонда России, это можно сделать и через доверенное лицо.
Уже находясь за границей, пенсионер должен каждый год подтверждать свой жизненный статус для продления выплат. Для этого можно обращаться в консульство или пользоваться порталом «Госуслуг», вводя биометрические данные.
При этом, на российскую пенсию имеют право только граждане РФ. Меняя гражданство, пенсионер теряет выплаты.