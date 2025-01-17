Пенсия за границей: сенатор рассказала, как сохранить выплаты при переезде

Сенатор Ольга Епифанова заявила, что российские пенсионеры имеют право продолжать получать выплаты даже при смене смена жительства и переезде в другую страну, сообщает Газета.ru .

«Чтобы не потерять пенсию при переезде в другую страну, за месяц до переезда сообщите в Социальный фонд РФ о вашем желании уехать на постоянное место жительства за границу», — порекомендовала эксперт.

По ее словам, также необходимо подать заявление в любое отделение Социального фонда России, это можно сделать и через доверенное лицо.

Уже находясь за границей, пенсионер должен каждый год подтверждать свой жизненный статус для продления выплат. Для этого можно обращаться в консульство или пользоваться порталом «Госуслуг», вводя биометрические данные.

При этом, на российскую пенсию имеют право только граждане РФ. Меняя гражданство, пенсионер теряет выплаты.