Павильон «Экономика Москвы» откроют на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030»

Узнать о масштабах экономики Москвы и почувствовать себя ее частью, а также поучаствовать в викторинах и интерактивных играх смогут гости павильона «Экономика Москвы», который откроется в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» в «Лужниках». Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«В рамках форума-фестиваля „Территория будущего. Москва 2030“ правительство Москвы представит в „Лужниках“ павильон, посвященный развитию экономики города и ее будущему. Его главная задача — показать, что человек является самой важной частью большой экономической системы Москвы, ее основой. Каждый вносит свой ценный вклад в развитие столицы, а объединение усилий делает экономику города одной из самых сильных и устойчивых в мире», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра пригласила гостей приходить в павильон «Экономика Москвы» всей семьей и уточнила, что для посетителей в рамках самого масштабного и яркого события второй половины лета в столице приготовили много интересного.

Знакомством с павильоном станет цифровая экспозиция, рассказывающая о достижениях экономики Москвы в фактах и цифрах. Второе пространство позволит гостям создать свои виртуальные аватары и увидеть визуализацию собственной роли в столичной экономике, а также совершить интерактивное путешествие, из которого можно будет узнать о связи московской экономики с привычными действиями жителей — завтраками в кафе, покупками в магазинах, поездками на транспорте и многим другим.

Зона интерактивных игр позволит больше узнать об экономике, проверить себя в управлении городом и при помощи бережливых технологий справиться с задачами по улучшению работы виртуального завода. Благодаря устранению потерь в производственных процессах запустится работа предприятия, а произведенная продукция будет наградой для участников.

Лаундж-зона павильона для детей и взрослых позволит гостям бесплатно зарядить мобильные устройства, отдохнуть, поиграть в настольные экономические игры, провести время с друзьями, послушать лекции и подкасты по экономике, а также скачать книги.

На выходных в павильоне будут проводить экономические квизы с призами для победителей и профессиональными игротехниками.

Павильон «Экономика Москвы» будет работать каждый день (кроме понедельника). Расписание игр и прочих активностей доступно по ссылке.

«Территория будущего. Москва 2030» является форумом-фестивалем, на котором гости и жители столицы могут увидеть достижения и инновации во всех городских сферах жизни. С 1 по 8 сентября больше чем на 30 площадках проведут образовательные, спортивные, культурные и другие мероприятия, которые будут посвящены развитию одного из наиболее современных мегаполисов в мире. Проект позволяет смоделировать образ Москвы и увидеть, какой она будет через несколько лет. Подробности о форуме-фестивале доступны на его официальном портале: moscow2030.mos.ru.