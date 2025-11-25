Пашинян заявил о возможной передаче «Электросетей Армении» в концессию

Армянское правительство рассматривает возможность передачи «Электросетей Армении» в концессию или повторной приватизации из-за долгов в размере 368 млн долларов. Премьер-министр Никол Пашинян заявил об этом на встрече с временным управляющим компании Романосом Петросяном, который останется на своем посту до заключения соглашения с новым частным управляющим или инвестором, сообщает «Царьград» .

По словам Пашиняна, приоритетным вариантом является концессионное управление. Привлечение частного капитала возможно только в случае отсутствия интереса к концессии. Окончательное решение будет принято по итогам международного конкурса. Пашинян также подчеркнул необходимость обсуждения текущей стоимости компании, которая, вероятно, снизилась после отзыва лицензии у предыдущего оператора.

Петросян, представляя отчет о состоянии дел после лишения лицензии группы «Ташир», отметил, что отказ от премиальных выплат новым руководством сэкономил десятки миллионов драмов. Значительная экономия также была достигнута благодаря восстановлению конкуренции на тендерах по закупкам.

Эти сбережения позволили компании ввести ежемесячную премию в размере 20 тыс. драмов (около 52 долларов) для работников с зарплатой до 200 тыс. драмов (около 520 долларов) до налогообложения. Таких сотрудников около 1700 из 6800. Средняя зарплата в «Электросетях» составляет 320 тыс. драмов (около 830 долларов). Премии выплачиваются без изменения окладов, так как уровень зарплат был ранее согласован с предыдущим советом директоров.

Петросян также обозначил нарушения, повлекшие за собой лишение лицензии группы «Ташир». Хотя Армения формально входит в топ-50 стран по уровню потерь электроэнергии (около 7%), выяснилось, что фактические потери при поставках от автономных солнечных электростанций не учитывались в полном объеме.

