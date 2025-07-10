Партнеры из Латинской Америки посетили завод по производству протезов в Щелкове

На щелковском предприятии МЕТИЗ, занимающемся разработкой и производством комплектующих для протезов верхних и нижних конечностей, прошла встреча с партнерами из Бразилии. Представители бразильской компании посетили завод, чтобы ознакомиться с производственными процессами и обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы уже более двух лет сотрудничаем с нашими бразильскими партнерами. Это третья встреча, первая из которых состоялась в Мексике на протезно-ортопедической выставке ISPO-2023 в 2023 году. После этой встречи мы подписали соглашение о долгосрочном партнерстве, наладили логистику и начали постоянные отгрузки. Бразилия стала нашим основным рынком сбыта», — отметил заместитель генерального директора по экспорту ООО «Метиз Производство» Дмитрий Низамов.

По итогам визита бразильские партнеры выразили свое восхищение уровнем производства и уверенностью в успешном воплощении совместных проектов.

«Мы приехали в Россию, чтобы лучше понять процесс производства. Увиденное сегодня произвело на нас большое впечатление. Два года назад у нас возник запрос на эту продукцию, и теперь мы уверены, что сможем реализовать все наши идеи», — поделился импорт-менеджер компании-партнера ООО «Метиз Производство» Фабио Марселино.

Сотрудничество между российскими и бразильскими компаниями в области протезирования открывает новые перспективы для обеих сторон, способствуя развитию высоких технологий и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Московском регионе созданы комфортные условия для инвесторов по открытию бизнеса и производств.

«У всех наших регионов есть особые экономические зоны и индустриальные парки. И все мы пониманием, что привлечение малого, крупного высокотехнологичного бизнеса проходит легче, когда инвестор приходит на все готовое», — сказал Воробьев.