Партнерство с БРИКС предоставляет России уникальные возможности для экспорта

БРИКС сегодня — это ключевая платформа для развития международной торговли и укрепления позиций России на мировом рынке. Для нашей страны партнерство с БРИКС открывает новые рынки сбыта и укрепляет торгово-экономические связи, заявила РИАМО вице-президент ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Ирина Заседатель.

С 2024 года блок БРИКС значительно расширился за счет присоединения таких стран, как ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. На долю стран БРИКС приходится 35% мировой площади, 43% населения планеты, 29% мирового ВВП и 23% мирового внешнеторгового оборота.

По словам Заседатель, для России партнерство с БРИКС открывает новые рынки сбыта и укрепляет торгово-экономические связи. В 2024 году экспорт России в страны БРИКС составил 285 млрд долларов, а импорт — 425 млрд долларов, что демонстрирует высокий уровень взаимного интереса.

Среди ключевых инициатив блока эксперт выделила Евразийский транспортно-логистический коридор «73-й Меридиан». Этот проект направлен на создание эффективной транспортной инфраструктуры, объединяющей восемь стран, и включает планы по строительству аэрограда в Омске. Проект способствует повышению транспортной связанности Евразии и облегчает логистику для участников внешнеэкономической деятельности.

Кроме того, в рамках саммита БРИКС 2024 года были представлены новые финансовые инструменты, такие как BRICS Clear и BRICS Pay. Они ориентированы на приоритетное использование национальных валют, что снижает зависимость от доллара и евро, а также ускоряет международные расчеты.

Заседатель подчеркнула, что для эффективного взаимодействия в рамках БРИКС важно учитывать вызовы, связанные с таможенным оформлением и постконтролем. Ужесточение правил и усиление проверок требуют от бизнеса внимательного подхода к анализу товаросопроводительной документации и соблюдения условий льгот.

«Тем не менее, партнерство с БРИКС предоставляет России уникальные возможности для расширения экспорта, особенно в таких сферах, как энергетика, агропромышленный комплекс и химическая промышленность. Рост торговли с Китаем и Индией, которые занимают ведущие позиции в экспорте и импорте России, подтверждает успешность стратегии на переориентацию внешнеэкономической деятельности», — резюмировала эксперт АЭИ.