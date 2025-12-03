Параметры двух дебютных выпусков ОФЗ в юанях: на что нужно обратить внимание

Параметры двух дебютных выпусков ОФЗ, номинированных в китайских юанях, которые стали известны накануне, свидетельствуют об ориентире на крупных и институциональных инвесторов, а не на розничных покупателей, сообщил РИАМО директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Параметры двух дебютных выпусков ОФЗ в юанях следующие: первый выпуск со сроком обращения в 3,2 года и купоном 6% годовых; а второй со сроком обращения в 7,5 лет и купоном 7% годовых. При этом купонный период у выпусков одинаковый — 182 дня, номинал тоже — 10 тыс. юаней.

Эксперт обращает внимание, что, во-первых, анонсированные купоны интересны для тех инвесторов, которые хотели бы диверсифицировать свой портфель за счет валютных активов. Кроме того, объявленная ставка экономически оправдана и комфортна для эмитента.

Во-вторых, лотность (минимальное количество ценных бумаг одной компании, доступных для покупки — прим. ред.) у ОФЗ в юанях в 10 раз выше, чем у стандартной лотности по корпоративным бумагам, номинированным в китайской валюте. Обычно компании выпускают облигации номиналом в 1 тыс. юаней (около 12 тыс. рублей), у госбондов же номинал в 10 тыс. юаней.

«Это означает, что государство ориентируется в первую очередь на крупных инвесторов и институционалов, а не на розничных покупателей. Ожидаю, что у ОФЗ будет высокая ликвидность после размещения», — подчеркнул Спинка.

В-третьих, Минфин верен себе в плане купонного периода и выбирал выплаты два раза в год. Это тоже отличается от подхода корпоративных эмитентов, которые в последнее время стараются увеличить частоту выплат, перечисляя инвесторам купоны раз в квартал или даже раз в месяц, добавил эксперт. Такой подход к новым выпускам ОФЗ опять же говорит об ориентире на крупных и институциональных инвесторов, постоянных держателей, которым частота платежей не столь важна.