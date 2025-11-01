ПАО «Яковлев» сообщило об убытке почти в 4 млрд рублей за 9 месяцев 2025 года

Производитель самолета SJ-100 сообщил об убытках в 4 млрд руб в 2025 году

За первые три квартала 2025 года ПАО «Яковлев» понесло чистый убыток в размере 3,96 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные РСБУ, сообщает «Лента.ру» .

Стоит отметить, что за аналогичный период прошлого года компания декларировала прибыль в размере 8,4 млрд рублей. Незначительное увеличение коснулось долгосрочных и краткосрочных обязательств, которые составили 179,7 млрд и 490,6 млрд рублей соответственно.

Компания «Яковлев» является частью Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в структуру «Ростеха». Предприятие занимается производством учебно-тренировочных самолетов Як-152 и ведет разработки новых моделей гражданских самолетов SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100) и МС-21.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял о планах поднять в воздух полностью импортозамещенную версию МС-21 до конца октября, однако данная информация не была подтверждена. Годом ранее он неоднократно переносил сроки начала испытаний, называя сначала март–апрель, затем июнь–июль и впоследствии август.

В то же время глава «Ростеха» Сергей Чемезов объявил об очередном переносе сроков сертификации SJ-100 и двигателя ПД-8 с конца текущего года на начало следующего. Позднее стало известно о планах индийской госкомпании Hindustan Aeronautics Limited (HAL) по организации собственного производства SJ-100 в рамках соглашения с «Ростехом», детали которого не разглашались.

