Озвучен предварительный план «переезда» ЦИАН в Россию

Владельцы ЦИАН готовятся к «переезду» компании в Россию после включения компании Роскомнадзором в реестр сервисов, которыми иностранцы не могут владеть более 50% интернет-сервисов объявлений с аудиторией, превышающей 100 тысяч человек в сутки, сообщает РБК .

Владельцы 70% холдинговой компании ЦИАН обменяли доли на акции новой структуры, которая намерена провести редомициляцию в Россию. Теперь долями владеет холдинговая компания Cian Technology Ltd, зарегистрированную в Республике Сейшельские Острова.

Новая структура намерена стать публичной с листингом на Московской бирже. Сначала ее хотят зарегистрировать как МКАО, а потом перевести в публичный статус МКПАО. Оставшиеся акционеры Cian PLC получат предложение обменять акции по тем же условиям, которые действовали для владельцев 70% долей компании. Какими именно были условия, не уточняется.

Последние два пункта смогут реализовать только в случае успешного согласования с регулирующими органами всех необходимых для этого условий.

Сервис ЦИАН в России пользуется популярностью по поиску жилья. Эксперты рассказали, почему в стране замер вторичный рынок.