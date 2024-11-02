Ozon запустил в Солнечногорске логистический хаб для крупногабаритных товаров

Компания Ozon начала доставку первых товаров покупателям из нового логистического комплекса в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Общий объем инвестиций девелопера и арендатора, в роли которого выступил маркетплейс, в реализацию проекта в подмосковном городском округе Солнечногорск оценивается в 1 млрд рублей. Только в закупку высокотехнологичного оборудования и создание собственных IT-систем для автоматизации производства Ozon инвестировал свыше 400 млн рублей. На первом этапе бесперебойную работу нового логистического центра будут обеспечивать более 200 человек. После выхода на полную мощность здесь смогут обрабатывать до 12 тысяч крупногабаритных заказов в сутки. Запуск нового хаба сократит сроки доставки крупногабаритных товаров внутри региона», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Площадь нового оптово-распределительного центра Ozon, который будет специализироваться на обработке крупногабаритных товаров, составляет около 50 тыс. кв. м. Здесь осуществляется полный цикл обработки онлайн-заказов — от приема товаров до формирования посылок и их дальнейшего распределения на сортировочные центры.

«В Москве и области продолжается активный рост спроса на услуги маркетплейса — это касается как увеличения числа продавцов, так и роста количества заказов. Наша цель — сделать доставку товаров максимально удобной и быстрой, а покупки — выгодными для жителей региона», — отмечает генеральный директор Ozon Fulfillment Александр Гейль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.