сегодня в 13:16

Ozon прокомментировал публикации о сложностях с доставкой техники из Китая

В пресс-службе маркетплейса Ozon отметили, что они не наблюдают проблем с оформлением заказов из Китая, покупатели продолжают делать заказы товаров из-за границы, сообщает РБК .

По данным пресс-службы, на текущий момент в компании представлено свыше 18 млн товаров от продавцов из-за рубежа. Сроки доставки по-прежнему стандартны.

«В среднем заказ приезжает в течение двух недель», — добавили в компании.

В магазине стало меньше дорогостоящих категорий, что связывают со снижением порога беспошлинного возврата до 200 евро.

До этого была информация, что российские маркетплейсы и работающие на этих площадках зарубежные селлеры столкнулись с проблемой при доставке товаров из Китая из-за проблем с взаиморасчетами.