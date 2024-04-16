Овчинский: столичные производители выпускают инновационную медицинскую продукцию

Свыше 200 столичных предприятий столицы выпускают лекарственные средства и медицинские изделия. Они регулярно увеличивают объемы выпуска, расширяют ассортимент и предлагают высокотехнологичные инновационные разработки. В этом промышленникам помогает город, предоставляя свыше 20 различных мер поддержки, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«В городе растет производство различного инновационного оборудования и изделий, применяемых в медицине. Так, например, только по итогам прошлого года выпуск медицинских инструментов и оборудования увеличился более чем на 66%, хирургических материалов – на 25%, диагностических реагентов – на 1,3%», – отметил Овчинский.

Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» снабжают своими разработками мед учреждения столицы. Так, резидент ОЭЗ, компания «Сканер» в 2023 году поставила в российские государственные лечебные учреждения, включая московские, более 920 единиц ультразвукового диагностического оборудования, что на 72% больше показателей 2022 года. Аппараты УЗИ производства резидента особой экономической зоны применяют для проведения диагностики в различных сферах медицины — педиатрии, травматологии, онкологии, кардиологии, акушерстве и др.

Компания «ТЗМОИ», получившая ранее статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», расширила ассортимент производимой медтехники. Новые модели паровых стерилизаторов потребляют меньше воды — экономия составляет до 20%. Кроме того, новинку оснастили портами USB для быстрого перенесения информации, что облегчает и ускоряет сервисное обслуживание. Разработку используют в российских медучреждениях для стерилизации медизделий.

Столичный производитель экспресс-тестов и реагентов для лабораторной диагностики «ПрофиЛабТест» запустил в производство обновленный экспресс-тест для определения наличия антигена гриппа А и В. Новый продукт обладает преимуществом в уменьшившемся вдвое времени получения результата. Компания планирует производить не менее 200 тыс. единиц тестов к концу первого полугодия 2024 года.

Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Фото - © Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Чтобы провести тест, палочкой отбирают материал и помещают его в пробирку с раствором. После этого его капают на тест-картридж для определения гриппа А и В. Новый экспресс-тест отличается от предыдущих тем, что у него появились контрольные материалы в составе набора, а также выросли клинические показатели — диагностическая чувствительность увеличилась с 99,1 до 100%, а диагностическая специфичность — с 98,4 до 100%.

Москва – город с развитым производством. В столице работают свыше 4,2 тыс. промкомпаний, на которых трудоустроены 725 тыс. человек. Каждый год в городе открывается 40-50 средних и крупных предприятий и около 100 малых предприятий. Они выпускают разные товары и активно внедряют инновации.

По поручению мэра столицы Сергея Собянина в городе повышают инвестиционную привлекательность Москвы для российских промышленников и развивают производства. В столице создали комфортные условия для развития крупных, средних и малых предприятий. Московским предпринимателям доступны свыше 20 системных городских мер поддержки, включая субсидии и целевые займы. Работают и антикризисные инструменты.