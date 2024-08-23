Отмена депозитарных расписок возобновляется в России

сегодня в 12:22

С 22 августа 2024 года в РФ возобновляется отмена депозитарных расписок крупнейших отечественных компаний, сообщается Агентство Бизнес Новостей .

С соответствующим заявлением выступил банк-депозитарий Bank of New York Mellon. Транзакции можно будет проводить до 20 сентября.

Отмена депозитарных расписок позволяет произвести обратную конвертацию DR в локальные акции. Возможность для этого возникла благодаря объявлению Управления по контролю за иностранными активами. Также на это повлияли положения в Генеральной лицензии № 100.

На данный момент депозитарий разрешает аннулирование DR более чем для десяти отечественных организаций. Также закрыли книгу, позволяющую отменять расписки на акции «Россетей».

Стороны соответствующей сделки должны будут констатировать отсутствие смены бенефициарного владельца DR.