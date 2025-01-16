Открытие завода по производству коммунальной техники в Ступино обсудили на инвестчасе

Заместитель главы округа Сергей Протопопов встретился с генеральным директором ООО «Восток Агро» Андреем Зорькиным. Участники рабочей встречи обсудили строительство предприятия по производству самоходных фронтальных погрузчиков и экскаваторов на территории округа, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Компания ООО «Восток Агро» существует с 2009 года. Предприятие занимается производством фронтальных погрузчиков в городе Чита. В связи с расширением планирует открытие завода на территории нашего муниципалитета для производства новых видов продукции.

«Сегодня курс на импортозамещение. Наше предприятие — одно из тех, кто хочет локализовать производство в России. Хотелось бы выпустить для уборки территорий что-то современное, мобильное и компактное. Когда покупаешь подобную продукцию и оцениваешь качество, задаешься вопросом: „А почему мы так не делаем?“. Планируем начать выпуск продукции в 2028 году», — рассказал Андрей Зорькин.

Предприниматель планирует создать для производства коммунальной техники торговую марку ООО «СТМ» Ступино Тех Маш. По предварительным расчетам, срок реализации проекта составит не более трех лет.

Производство рассчитано на 20 рабочих мест с последующим увеличением штата до 50 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что если раньше традиционно заводы и предприятия на территории Подмосковья строились по 2-3 года, то сейчас инвесторы часто строят эти объекты за 12-18-20 месяцев. Это хороший темп.



В первую очередь такие высокие темпы губернатор связывает с легким процессом оформления документов на строительство под бизнес. В регионе этот процесс максимально оцифрован — все можно сделать онлайн.