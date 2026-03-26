Открытие Ормузского пролива для России, Китая и других дружественных стран существенно усиливает роль КНР как ключевого центра перераспределения глобальных энергетических потоков, заявил РИАМО председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров (АЭИ) Андрей Коган.

Новость об открытии Ормузского пролива для России, Китая и других дружественных стран в первую очередь усиливает значение Китая как ключевого центра перераспределения глобальных энергетических потоков, отмечает он. Фактически Пекин все более уверенно закрепляется не просто в роли крупнейшего потребителя нефти, а в роли узлового игрока, через которого выстраиваются новые логистические и торговые конфигурации. Это важно именно в текущих условиях, когда традиционные маршруты и рынки для России трансформированы, а доступ к отдельным направлениям ограничен, подчеркивает эксперт.

«Для России это означает усиление зависимости от китайского направления как основного канала сбыта и переработки сырьевых потоков. Если раньше Китай выступал одним из крупных покупателей, то сейчас он постепенно становится инфраструктурным партнером — страной, через которую проходит значительная часть внешнеторговых операций, включая возможные схемы реэкспорта, смешения потоков и перераспределения поставок. Открытие Ормузского пролива в таком формате дополнительно снижает логистические риски на южном направлении и делает поставки в Китай и через Китай более устойчивыми», — комментирует Коган.

При этом усиливающаяся роль Китая объективно смещает баланс переговорной силы в его сторону. Россия получает более стабильный канал реализации нефти, но одновременно оказывается в ситуации, где условия торговли, включая ценовые параметры и логистические цепочки, во многом формируются китайской стороной. Это не критический фактор в краткосрочной перспективе, но в стратегическом горизонте повышает значимость диверсификации рынков и маршрутов, чтобы избежать избыточной концентрации на одном направлении, предупреждает эксперт.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.