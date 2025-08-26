Открытая дискуссия прошла на форуме «Территория будущего. Москва 2030»

Предпринимателям в ходе открытой дискуссии в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» рассказали о преимуществах участия в госзакупках на Портале поставщиков. Паблик-ток по теме начала работы с госзаказом прошел в павильоне «Экономика Москвы» 26 августа, сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Столичные госучреждения — школы, поликлиники, музеи и другие — используют Портал поставщиков для закупок товаров, работ и услуг малого объема. Электронная площадка работает уже более 12 лет: контракты заключаются дистанционно с помощью электронной подписи, а перечень продукции в каталоге включает широкий спектр наименований, например, канцелярские принадлежности, хозяйственные товары, медицинское оборудование, программное обеспечение и транспорт. В рамках мероприятия участники обсудили возможности, которые госзаказ открывает для бизнеса. Эксперты рассказали о полезных цифровых инструментах и сервисах, которые помогут предпринимателям эффективно участвовать в закупках», — рассказал Кирилл Пуртов.

Спикерами выступили представители профильных департаментов Правительства Москвы, ГБУ «Аналитический центр», электронной торговой площадки «Росэлторг» и предприниматели, успешно работающие в госзаказе.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что за первое полугодие 2025 года на Портале поставщиков провели закупки на сумму почти 58 миллиардов рублей.

Портал поставщиков привлекает бизнес возможностью участвовать в межрегиональных закупках, цифровизацией и оперативностью сделок. Благодаря онлайн-формату предприниматели нередко могут приступить к отгрузке продукции уже в день подписания контракта. Зарегистрироваться на ресурсе можно бесплатно при помощи электронной почты или электронной подписи, а также авторизовавшись через учетную запись mos.ru или другие системы. Упрощенная регистрация через почту позволяет просматривать информацию на портале, но не дает возможности участвовать в закупках. Для юридически значимых действий, например подписания оферты или контракта, потребуется электронная подпись.

На одной из площадок форума «Территория будущего. Москва 2030». можно также узнать, кто и как создает цифровую экосистему столицы. Павильон «Цифровые технологии Москвы»позволяет отправиться в интерактивное приключение «Путь ИТ-Героя» и попробовать себя в разных ИТ-профессиях.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

«Территория будущего. Москва 2030» — это возможность в масштабах всего города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице. Дети и взрослые смогут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить новые образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство и многое другое.

Масштабный форум проходит в рамках проекта «Лето в Москве». С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок состоятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира. Информация о площадках и подробная программа доступны на официальном сайте форума moscow2030.mos.ru.