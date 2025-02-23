Открыт Ливийско-российский экономический форум

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества правительства Ливии открыло в субботу утром в городе Бенгази Ливийско-российский экономический форум, который оно организует совместно с Торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой с целью укрепления экономического сотрудничества между двумя странами, сообщается на сайте nan.media .

В рамках пятидневного форума запланировано подписание меморандума о взаимопонимании между ливийской и российской сторонами, а также обширные встречи ливийских бизнесменов и представителей местных компаний с российской делегацией, в состав которой входят представители правительства и частных компаний.

Целью форума является расширение торгового и промышленного сотрудничества между Ливией и Россией в рамках работы по открытию новых горизонтов двустороннего сотрудничества между двумя странами.

В своей речи на открытии форума министр иностранных дел и международного сотрудничества ливийского правительства Абдул Хади Аль-Хувейдж заявил, что форум представляет собой важную возможность открыть широкие возможности для партнерства и сотрудничества между государственным и частным секторами Ливии и России, отметив, что министерство опирается на возможности и потенциал частного сектора для укрепления экономического сотрудничества между двумя странами и расширения его горизонтов.

Ливийский чиновник призвал российское правительство ускорить открытие своего консульства в Бенгази, создать российский торговый центр для надзора за двусторонним экономическим сотрудничеством между двумя странами и создать культурный центр для обучения русскому языку.

Со своей стороны, президент Ассоциации предпринимателей Российской Федерации в ходе своего выступления указал на важность укрепления торгово-экономических отношений между двумя странами, отметив, что в объединение входят сотни инвесторов из различных секторов, и обозначив, что форум является первым шагом на пути к прочному экономическому партнерству Ливии и России.

В открытии форума приняли участие президент Всеобщей федерации торговых, сельскохозяйственных и промышленных палат, члены Управления по поддержке и продвижению инвестиций, отделов международного сотрудничества министерств технического образования и экономики, представителей государственных и частных компаний.