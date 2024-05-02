Отказавшиеся от «самоизгнания» россияне улучшили экономику страны

Агентство Bloomberg считает, что вернувшиеся в Россию граждане страны повлияли на улучшение экономики по итогам 2023 года, пишет «Коммерсант» .

С начала специальной военной операции на Украине и на фоне частичной мобилизации многие россияне покинули страну, но в итоге решили покончить с «самоизгнанием» и вернулись домой.

Это возвращение спровоцировало рост экономики – приехавшие обратно добавили от 1/5 до 1/3 к 3,6% годового экономического роста в 2023 году. При этом на снижение дефицита на рынке труда возвращение граждан не повлияло, но показало большой вклад репатриантов в экономическую деятельность.

Ранее в Кремле подчеркивали, что половина тех, кто уехал из РФ на фоне СВО, уже вернулась обратно.