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В Подмосковье открыли памятную доску в честь первого вагона метро

В Мытищах открыли памятную доску в честь первого вагона метро, выпущенного в стране, сообщили в пресс-службе горокруга.

Первому вагону метро типа «А», как и в целом отечественному метровагоностроению исполнилось 90 лет, сказано в сообщении.

Такие вагоны производил Мытищинский вагоностроительный завод с 1934 по 1937 годы. Поезда были спроектированы специально к открытию Московского метрополитена.

В день юбилея в одном из производственных цехов была открыта памятная доска. Благодарность ветеранам производства и молодым заводчанам выразил исполняющий обязанности главы городского округа Мытищи Олег Сотник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.