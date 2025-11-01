От «Белого медведя» до «Балтики»: как изменилась стоимость пива в России за год

«Ценозавр»: пиво брендов «Балтика» и Budweiser Budvar выросло в цене на 24%

Цены на пиво в России за год выросли. Лидерами подорожания стали бренды «Балтика» и Budweiser Budvar. Наименьший рост стоимости показали марки «Белый медведь» и Heineken, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».