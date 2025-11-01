От «Белого медведя» до «Балтики»: как изменилась стоимость пива в России за год

«Ценозавр»: пиво брендов «Балтика» и Budweiser Budvar выросло в цене на 24%
ЭксклюзивЭкономика

Фото - © Sergakoff / Фотобанк Лори

Цены на пиво в России за год выросли. Лидерами подорожания стали бренды «Балтика» и Budweiser Budvar. Наименьший рост стоимости показали марки «Белый медведь» и Heineken, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

С октября 2024 года цены на пиво показали следующий рост (в скобках указаны средние цены в октябре 2025 года).

Отечественное:

  • «Балтика» (0,45 л): +24,3% (87,3);
  • «Белый медведь» (0,45 л): +5,8% (73,4);
  • «Хамовники» (0,45 л): +13,3% (85,5);
  • «Старый мельник» (0,45 л): +16,4% (85,1);
  • «Жигули» (0,45 л): +11,6% (77,5);
  • «Охота» (0,45 л): +20,9% (81,3).

Импортное:

  • Budweiser Budvar (0,5 л): +24,3% (235,6);
  • Heineken (0,45 л): +4,7% (221,8);
  • Pilsner Urquell (0,5 л): +17,4% (236,2);
  • Paulaner (0,5 л): +10,9% (265,8);
  • Krombacher (0,5 л): +12,4% (217,6).

В исследовании приведены средние цены без учета акционных предложений, уточняют эксперты «Ценозавра».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.