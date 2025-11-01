От «Белого медведя» до «Балтики»: как изменилась стоимость пива в России за год
«Ценозавр»: пиво брендов «Балтика» и Budweiser Budvar выросло в цене на 24%
Фото - © Sergakoff / Фотобанк Лори
Цены на пиво в России за год выросли. Лидерами подорожания стали бренды «Балтика» и Budweiser Budvar. Наименьший рост стоимости показали марки «Белый медведь» и Heineken, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».
С октября 2024 года цены на пиво показали следующий рост (в скобках указаны средние цены в октябре 2025 года).
Отечественное:
- «Балтика» (0,45 л): +24,3% (87,3);
- «Белый медведь» (0,45 л): +5,8% (73,4);
- «Хамовники» (0,45 л): +13,3% (85,5);
- «Старый мельник» (0,45 л): +16,4% (85,1);
- «Жигули» (0,45 л): +11,6% (77,5);
- «Охота» (0,45 л): +20,9% (81,3).
Импортное:
- Budweiser Budvar (0,5 л): +24,3% (235,6);
- Heineken (0,45 л): +4,7% (221,8);
- Pilsner Urquell (0,5 л): +17,4% (236,2);
- Paulaner (0,5 л): +10,9% (265,8);
- Krombacher (0,5 л): +12,4% (217,6).
В исследовании приведены средние цены без учета акционных предложений, уточняют эксперты «Ценозавра».
