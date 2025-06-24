От 5% до 30%: стало известно, насколько подорожало мороженое в России за год

Сервис «Церозавр» выяснил, что рожки в России подорожали за год на 30%

Сервис «Ценозавр» провел исследование и выяснил, что за год в разных российских торговых сетях цены на разные виды мороженого выросли от 5% до 30%, сообщает Постньюс .

Известно, что наибольший рост с июня 2024 года показало мороженое в виде рожка. Они подорожали на целых 30%. Сейчас цены на такое мороженое варьируются в 124-161 руб за штуку.

Что касается мороженого в вафельных стаканчиках и эскимо, эксперты отметили не такой резкий рост. Виды мороженого подорожали на 15% и 5% соответственно. Сегодня россияне могут купить эскимо за 109-114 руб, а вафельные стаканчики с мороженым за 118-136 руб.

Стоит отметить, что вышеперечисленные цифры отражают лишь средние значения. В исследовании упоминается, что по факту в различных российских торговых сетях можно обнаружить данные товары как по более низкой, так и более дорогой цене.