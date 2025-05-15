Останется в выигрыше: политолог оценил будущее Урала после СВО

Экс-депутат Госдумы, политолог Сергей Марков заявил, что этой весной Россия и Украина вряд ли достигнут мирного соглашения, но даже после него отношения с Европой еще долго будут оставаться напряженными. Санкции сохранятся, как и инвестиции из центра страны на Урал, а это выгодно региону, сообщает «ФедералПресс» .

«Так что большого спада на Урале не произойдет. Но власти приходится комбинировать социальную ответственность и экономическую, в том числе и военно-экономическую необходимость. Пропорции будут колебаться в зависимости от конкретных вызовов. Общий подход заключается в том, чтобы давать людям деньги, а вот со строительством, условно говоря, новых парков — повременить», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас ставка делается на самостоятельно развитые районы, депрессивные районы пока будут содержать по минимуму. Расселять малые города дороже, чем содержать, но большие проекты для них делать в ближайшее время не планируется.

Ранее сообщалось, что российско-украинские переговоры могут начаться в Стамбуле уже вечером 15 мая. Украинского президента Владимира Зеленского планирует проконсультировать советник британского премьер-министра Джонатан Пауэлл.