Осознанное потребление сэкономило россиянам миллионы рублей

Стиль осознанного потребления пришел на смену необдуманному шопингу как в России, так и во всем мире. Это уже давно не просто увлечение отдельных энтузиастов, а полноценный тренд, преобразующий рынок. Многие приходят к пониманию, что для стильной и комфортной жизни нет необходимости в постоянном приобретении новых вещей. Куда более рационально и экономично использовать уже имеющиеся предметы по максимуму — находить для них новых хозяев и чинить поломки, а не отправлять на свалку, сообщает «Мойка 78» .

Осознанное потребление подразумевает не отказ от покупок как таковых, а целостный подход, при котором решение является взвешенным, а не спонтанным. Его суть в том, чтобы покупать меньше, но более качественные товары; это относится к одежде, продуктам питания, технике и другим аспектам жизни. На практике это означает отказ от импульсных приобретений, вторичное использование вещей, внимание к экологии и приоритет функциональности над скоротечными модными поветриями.

Проведенное учеными из Бизнес-школы Томского политехнического университета исследование выявило, что восприятие осознанного потребления различается у разных возрастных групп и формируется с накоплением жизненного опыта. Участники исследования описывали его как понимание рисков и последствий, которые влечет за собой потребительское поведение.

Культура ремонта также набирает популярность, превращаясь из обычной бытовой практики в масштабное общественное движение. Его активисты добиваются от компаний права самостоятельно чинить технику, используя доступные запчасти. Это является противовесом стратегии «запланированного устаревания», когда устройства ломаются вскоре после истечения гарантийного периода.

Экологическая польза от ремонта и повторного применения вещей колоссальна. К примеру, на создание одного комплекта одежды из денима тратится до 10 тыс. литров воды, а каждый килограмм выброшенной еды приводит к выбросу 2,5 кг углекислого газа в атмосферу. Продлевая срок службы предметов, мы сохраняем воду, электроэнергию и человеческие ресурсы.

Развитие культуры ремонта и ответственного потребления естественным образом подогревает интерес к вещам «из прошлого». Ретро-гаджеты, винтажная электроника или одежда несут в себе не только ностальгические воспоминания, но и практическую пользу. Их приобретение на вторичном рынке помогает давать вещам новый шанс, уменьшать объем мусора и беречь природные ресурсы.

То, что такие крупные маркетплейсы и классифайды, как Авито, поддерживают этот тренд, лишь подтверждает его значимость. Например, с 3 ноября на этой площадке стартовала распродажа, где одной из центральных тем объявлена ностальгия, что полностью отвечает растущему запросу на вещи «с душой». В специальном разделе можно окунуться в атмосферу 1980–2000-х годов: найти ретро-гаджеты, винтажную электронику, одежду в стиле нулевых, такую как джинсы-клеш, культовые телефоны Nokia или пленочные фотоаппараты.

Скидки на товары доходят до 90%, а некоторые позиции можно купить всего за 100 рублей. Платформа отслеживает изменение цен и отфильтровывает лоты с необоснованно завышенной стоимостью.

Экономическая эффективность подобных акций уже была доказана ранее: по результатам прошлой аналогичной кампании с участием 1,5 млн продавцов, разместивших 30 млн товаров, общая экономия покупателей составила порядка 350 млн рублей. Это наглядно показывает, что осознанное потребление — это не отказ от покупок, а более разумный и экономически выгодный подход к ним.