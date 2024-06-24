Основные показатели экономического развития Раменского округа выросли на 25%

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Согласно мониторингу социально-экономического положения объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями Раменского городского округа с января по апрель текущего года достиг 70,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

77,5% продукции на сумму 54,5 млрд рублей отгрузили предприятия обрабатывающей промышленности округа. В этом секторе наибольший объем отгрузки в отчетном периоде пришелся на пищевое производство: организации отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму более 32 млрд рублей, показав прирост к аналогичному периоду прошлого года 27,2%.

Также высокие показатели зафиксированы в логистике — здесь объем отгрузки вырос в 1,5 раза и достиг 4,6 млрд рублей.

Оборот розничной торговли составил 29 млрд рублей, что на 30,3% выше соответствующего уровня 2023 года. Доля интернет-продаж в общем объеме розничной торговли достигла 8,4%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал губернатор.