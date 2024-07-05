Основатель СДЭК продал 55% компании фонду под управлением УК «СФН»

сегодня в 22:54

Основатель российского оператора доставки документов и грузов СДЭК Леонид Гольдорт продал свою долю в компании. При этом сумма сделки не разглашается, сообщает «Интерфакс» .

С 4 июля 55,44% ООО «СДЭК-Глобал» принадлежат АО «Кластер Капитал». Фонд находится под управлением ООО «Современные фонды недвижимости».

В пресс-службе СДЭК сообщили, что сделка прошла на «взаимовыгодных условиях». При этом доли совладельцев Вячеслава Пиксаева (37%), Инны Яковлевой (6,5%) и Евгения Цацуры (1%) не изменились.

В компании отметили, что после завершения сделки в СДЭК не ожидают кардинальных кадровых перестановок.

«Мы уверены, что с приходом нового акционера компания выйдет на очередной этап развития бизнеса», — заключили в пресс-службе компании.