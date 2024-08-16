Ошибаются: Дерипаска не согласен с данными о падении сборов налогов от бизнеса

Бизнесмен Олег Дерипаска поспорил с аналитиками, которые предоставили выводы о причинах падения сборов налогов от бизнеса, он считает, что данные предоставлены ошибочные, пишет РБК .

В первом полугодии 2024 года государственная казна пополнилась от налога на прибыль организаций на сумму, которая на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Аналитики агентства «Эксперт РА» связали это с рядом показателей, в число которых входит эффект высокой базы в прошлом году и международные санкции и значительный рост цен на высокотехнологичное оборудование.

Однако бизнесмен Олег Дерипаска не согласен с такими доводами. Он считает, что аналитики ошиблись и причина сокращения от налогов на прибыль организаций связана совсем не с перечисленными пунктами.

«Ошибаются коллеги. Просто это связано с высокой закредитованностью бизнеса и громадными процентными ставками», — считает Дерипаска.