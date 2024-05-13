Оргкомитет XIX форума-выставки «Госзаказ» определил ключевую тему мероприятия

Помимо этого, на заседании зафиксировали ряд поручений и. о. заместителя председателя правительства РФ — министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова в адрес членов оргкомитета. В его состав вошли свыше 20 руководителей министерств и ведомств, госкорпораций, банков, общественных организаций, а также законодатели.

Девиз форума: «Развиваем промышленность — повышаем эффективность закупок!» Он отражает экономическую ситуацию, сложившуюся в стране.

Заместитель председателя комитета ГД по защите конкуренции, заместитель председателя оргкомитета XIX Всероссийского форума-выставки «Госзаказ» Антон Гетта добавил, что РФ сталкивается с множеством вызовов и угроз, цель которых — ударить по экономике страны и ее будущему.

Но говоря о контрактной системе, можно смело утверждать: мы спокойны за отстроенный механизм системы закупок, который позволил создать в эти годы основу для стабильной работы государственного заказа и как итог — целевое использование бюджетных средств. Антон Гетта Заместитель председателя комитета ГД по защите конкуренции, заместитель председателя оргкомитета XIX Всероссийского форума-выставки «Госзаказ»

На форуме поднимут вопрос, как поддержать российский промышленный бизнес, используя механику и регуляторику закупок. Директор Всероссийского форума-выставки «Госзаказ» Андрей Садофьев отметил, что проблемы возникают из-за сложностей прогнозирования потребностей заказчиков в продукции. Здесь нужны более высокоразвитые механизмы обмена такими данными между заказчиком и поставщиком как в рамках 44-ФЗ (госзакупки), так и в рамках 223-ФЗ (закупки госкомпаний, госкорпораций и естественных монополий).

Самым очевидным решением здесь является развитие инжиниринговой информационной платформы, объединяющей, помимо прочего, ресурсы Единой информационной системы, Государственной информационной системы (ГИС) «Промышленность», электронных площадок, маркетплейсов. Андрей Садофьев Директор Всероссийского форума-выставки «Госзаказ»

XIX Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» пройдет 15–17 мая в Сколкове.