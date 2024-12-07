Организациям Подмосковья рассказали о перечне льгот по налогу на имущество

В Подмосковье организации, на балансе которых учтены административно-деловые центры, могут получить льготу по налогу на имущество. Соответствующие изменения внесены в действующее законодательство, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Организации освобождаются от уплаты налога на имущество в течение 2 последовательных налоговых периодов, а в течение 3-5 налоговых периодов сумма налога уменьшается на 50%. Воспользоваться льготой возможно в течение 5 лет с момента ввода в эксплуатацию административно-делового центра, но при условии, что его площадь превышает 30 тыс. кв. м.

Кроме того, для организаций, на балансе которых учтены жилые помещения или апартаменты, сдаваемые в аренду, уменьшается сумма налога в зависимости от метода определения налоговой базы. Размер льготы составит 95% при расчете налога от кадастровой стоимости и 93% — от среднегодовой стоимости имущества.

Налоговая льгота предоставляется организациям при условии:

аренда и управление собственным или арендованным жилым/нежилым недвижимым имуществом — основные ОКВЭД.

доходы от сдачи внаем/аренды квартир или апартаментов — не менее 70%.

доля сданных внаем/аренду квартир или апартаментов в первый год — 50%, во второй и последующие — 70%.

договоры в зачет — квартира 6 месяцев в году была в аренде.

апартаменты включены в реестр.

Как ранее отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, власти региона будут делать все, чтобы Подмосковье становилось лучше.

«Мы и дальше будем делать все, чтобы жизнь в Подмосковье становилась лучше, а наша любимая страна — сильнее», — уточнил Воробьев.