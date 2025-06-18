Орешкин заявил о новом направлении глобального экономического роста на ПМЭФ 2025

Заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 2025 выразил мнение, что страны «Большой семерки» больше не являются основными двигателями глобального экономического роста. Он считает, что в современном мире формируются новые центры развития экономики, сообщает «Царьград» .

Орешкин подчеркнул, что наблюдаемые в мире тенденции отражают глубинные структурные сдвиги в глобальной экономике. Он обратил внимание на смещение центров экономического влияния. Если прежде лидирующие позиции занимали экономики стран G7, то в настоящее время возникают новые экономические лидеры.

Замглавы администрации президента также акцентировал внимание на необходимости осмысления причин, обуславливающих текущую динамику мировой экономики. Он подчеркнул важность открытой дискуссии о путях формирования будущего: о создании новой базы для глобального экономического развития, об определении стран, в которых это будет происходить, а также об основополагающих принципах и культурных ценностях, на которых оно будет основано.

Ранее Орешкин сообщал, что на ПМЭФ 2025 будут обсуждаться грядущие структурные трансформации и «мягкая посадка» российской экономики. По его словам, такая постепенная адаптация окажет влияние на предпринимательскую деятельность, банковский сектор и благосостояние граждан страны.